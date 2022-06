Für 20 Millionen: BVB will Freiburg-Stürmer

St├╝rmer Sergio Ag├╝ero bleibt vorerst beim Manchester City FC. "Es ist unbedingt notwendig, Sergio in der Mannschaft zu haben", sagte der Man-City-Vorsitzende Khaldoon Al Mubarak in einem Interview zum Saison-Ende in Abu Dhabi am Dienstag. Der Argentinier sei "einer der besten Spieler der Welt". Al Mubarak beendete damit Spekulationen, Ag├╝ero k├Ânne im Sommer den Verein wechseln.

Der Vereinschef zeigte sich entt├Ąuscht, dass Trainer Pep Guardiola in dieser Saison keinen Pokal geholt habe, auch wenn seine Mannschaft in der Premier League den dritten Platz schaffte. "Aus dieser Perspektive gesehen, war die Saison eine Entt├Ąuschung", sagte Al Mubarak. In diesem Sommer wolle der Club wieder in neue Talente investieren, f├╝gte er hinzu. Im Gespr├Ąch sind Berichten zufolge Torwart Ederson Moraes (Benfica Lissabon) sowie die Verteidiger Kyle Walker (Tottenham Hotspur) und Benjamin Mendy (AS Monaco).