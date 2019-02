Leipzig

Unter Stahlträger eingeklemmt: Mann stirbt bei Arbeitsunfall

19.02.2019, 08:03 Uhr | dpa

Ein 33 Jahre alter Mitarbeiter einer Betonbaufirma ist in Leipzig bei einem Arbeitsunfall tödlich verletzt worden. Der Mann wurde unter einem etwa 20 Meter langen Stahlträger eingeklemmt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war das schwere Metallteil bei Arbeiten in Schieflage geraten. Der Mann habe am Montag versucht, den Stahlträger alleine wieder auszurichten und sei dabei eingeklemmt worden, hieß es. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Der Unfall ereignete sich am Mittag im Ortsteil Hartmannsdorf-Knautnaundorf.