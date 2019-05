Geseke

Autotransporter kracht auf A44 durch Leitplanke

07.05.2019, 06:23 Uhr | dpa

Nach einem Unfall mit drei Lastwagen ist die Autobahn 44 bei Geseke (Kreis Soest) am Dienstagmorgen in beide Richtungen gesperrt worden. Wie ein Polizeisprecher in Dortmund sagte, hatte der Fahrer eines Autotransporters am frühen Morgen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war durch die Mittelleitplanke gekracht. Mehrere der geladenen Autos verteilten sich auf der Autobahn. Ein Sattelzug sowie ein Kleintransporter fuhren in die Unfallstelle. Dabei wurde der Fahrer des Kleinlasters schwer verletzt. Wie lange die Vollsperrung andauern sollte, war zunächst nicht klar.