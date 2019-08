Fellen

Frau wird bei Zusammenstoß von Traktor geschleudert: tot

17.08.2019, 11:35 Uhr | dpa

Eine 59-Jährige ist beim Zusammenprall mit einem Auto im Landkreis Main-Spessart von einem Traktor geschleudert worden und gestorben. Retter hatten die Frau nach dem Unfall bei Fellen zunächst in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb sie am Samstag an ihren schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Die Verunglückte und ihr 62 Jahre alter Mann waren am Freitagabend mit dem Traktor auf der Kreisstraße zwischen Lohrhaupten und Bayrische Schanz unterwegs. Eine 59 Jahre alte Autofahrerin kam auf die Gegenspur und kollidierte mit dem Traktor. Auch der Landwirt, der den Traktor steuerte, wurde durch den Zusammenprall mehrere Meter durch die Luft geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Die Autofahrerin wurde schwer verletzt. Warum die Frau auf die Gegenspur kam, soll ein Gutachter klären.