"In tiefster Steinzeit verhaftet"

Schwuler Kanzler? Ärger über Antwort von CDU-Kandidat Merz

21.09.2020, 10:44 Uhr | t-online

Für seine Antwort auf die Frage, ob er sich einen schwulen Bundeskanzler vorstellen könne, erntet Friedrich Merz Kritik in sozialen Netzwerken. Nun bezieht er Stellung dazu.

Friedrich Merz steht nach einem Video-Interview bei "Bild" in der Kritik. Dort hatte der Kandidat für den CDU-Vorsitz auf die Frage, ob er Vorbehalte gegen einen schwulen Bundeskanzler habe, zunächst mit "Nein" geantwortet.

Für Ärger sorgte jedoch der Nachsatz: "Die sexuelle Orientierung geht die Öffentlichkeit nichts an, solange sich das im Rahmen der Gesetze bewegt und solange es nicht Kinder betrifft. An der Stelle ist für mich allerdings eine absolute Grenze erreicht", so Merz.

Allein ‚Kein Problem‘ mit etwas haben und dabei den Kontext ‚im Rahmen der Gesetze’ aufzumachen, ist alles andere als selbstverständliche gesellschaftliche Akzeptanz.



Deplatzierte Aussagen darf man zurücknehmen, Opferrolle ist noch mehr 90s als #Merz ohnehin schon. — Nicolas Lembeck 🇪🇺 (@NicolasLembeck) September 21, 2020

Heftige Diskussionen entfacht

Dies löste bei Twitter teils heftige Diskussionen aus. So warf CDU-Mitglied Frank Sarfeld Merz vor: "Schwul und pädophil gleichzusetzen, ist nicht nur hinter 2005 zurückgeblieben, sondern in tiefster Steinzeit verhaftet."



🏳️‍🌈 Wer #schwul mit #pädophil gleichsetzt, ist nicht nur hinter 2005 zurückgeblieben, sondern in tiefster Steinzeit verhaftet. Von Friedrich #Merz möchte ich weder als Deutscher noch als schwules @CDU-Mitglied vertreten werden. https://t.co/BbEWJGPyIy @_FriedrichMerz @bild — 🇪🇺 🇪🇺🇪🇺 Frank Sarfeld (@sarfeld) September 21, 2020

Ein heterosexueller Bundeskanzler wäre für mich übrigens ok, solange er nicht gegen die Strafbarkeit von Vergewaltigung in der Ehe stimmt. #Merz — Henrik Rubner 🏳️‍🌈🌻 (@Henrik_Ru) September 21, 2020

Schön, dass Friedrich #Merz' erste Assoziation mit #Homosexualität Gesetzesbruch und Pädophilie sind.

Das sind fundamentalistisch-menschenfeindliche Ressentiments aus dem letzten Jahrhundert - wissenschaftl. in keinster Weise haltbar und ohne Platz in einer modernen Gesellschaft. https://t.co/2olQIr3cm9 — Vincent Weber (@vncntwbr) September 21, 2020

Merz‘ Pressesprecher Armin Peter reagierte darauf – ebenfalls bei Twitter: "Diese Behauptung ist bösartig und schlicht falsch. Friedrich Merz hat gesagt: 'Die sexuelle Orientierung geht die Öffentlichkeit nichts an, solange sie sich im Rahmen der Gesetze bewegt und solange es nicht Kinder betrifft'. Das gilt also für Heteros, Homos und alle anderen."