Spannender Einblick im Video

t-online-Sendung zur Bundestagswahl: "Diese Koalition ist das wahrscheinlichste Szenario"

"Das Lager der Unionspolitiker teilt sich im Moment": Das sind die spannendsten Insider-Einblicke in die Parteien und die wahrscheinlichste Koalition kurz vor der Bundestagswahl. (Quelle: t-online)

Die Sorgen vor der Bundestagswahl nehmen in mehreren Parteien zu. Wie angespannt die Stimmung in der Union ist und welche Koalition am wahrscheinlichsten ist – die t-online-Sendung vor der Wahl gibt Antworten.



Wer wird Deutschland künftig regieren und Angela Merkel beerben? Welche Partei geht als stärkste Kraft auf Partnersuche, welche Koalition bekommt Deutschland? Und wie werden die Parteien auf ihr Wahlergebnis reagieren? Schon jetzt zeichnen sich einige Erkenntnisse vor der Wahl am kommenden Sonntag ab. t-online liefert im Studio spannende Einsichten vor der Bundestagswahl.

Die wichtigsten Einblicke und interessantesten Hintergründe vor dem Showdown am 26. September sehen Sie in der t-online-Wahlsendung vorab mit der Chefredaktion und den Politikreportern der Redaktion – hier oder oben im Video.