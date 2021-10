Appell vor Klimagipfel

Dinosaurier bei den UN: "Das Dümmste, was ich je gehört habe"

28.10.2021, 18:02 Uhr | sje, HKA, t-online

"Was ist eure Ausrede?": Die Dino-Dame richtet sich emotional an die Poltiiker.(Quelle: t-online)

Am Sonntag startet die Weltklimakonferenz in Glasgow. Zu diesem Anlass starten die Vereinten Nationen einen außergewöhnlichen Aufruf. Ein Dinosaurier tritt an das Rednerpult – mit einer wichtigen Botschaft. (Quelle: t-online)

Das eigene Aussterben zu betreiben, sei das Dümmste, was er in 70 Millionen Jahren je gehört habe – sagt ein Dino vor der UN-Vollversammlung. Die Vereinten Nationen senden so einen eindringlichen Appell an die Weltpolitik.

Am Sonntag beginnt in Glasgow die Weltklimakonferenz. Zwei Wochen lang dreht sich dort alles darum, welche Maßnahmen die Staaten noch ergreifen wollen, um die Klimaerwärmung einzudämmen. Vor dem Beginn des Treffens veröffentlichten die Vereinten Nationen nun ein Video – ein Dinosaurier warnt im Saal der UN-Vollversammlung in New York vor dem Aussterben.

Den eindringlichen Appell des Urzeittieres sehen Sie hier oder oben im Video.



Das Video des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen ist Teil einer neuen Kampagne mit dem Titel "Don't Choose Extinction" ("Entscheidet euch nicht für das Aussterben"). Es wurde in zahlreichen Sprachen veröffentlicht. Auf Englisch leiht Schauspieler Jack Black dem Dino seine Stimme, auf Deutsch ist Schauspielerin Hannah Herzsprung zu hören.