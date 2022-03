Strategische Expertise

Merkels Ex-Militärberater berät nun Rüstungskonzerne

Für die frühere Kanzlerin Angela Merkel war er viele Jahre einer der wichtigsten Experten für Sicherheitsfragen. Nun ist Erich Vad als Berater für Rüstungskonzerne tätig. Zu deren Kunden zählt auch die Bundeswehr.

Der ehemalige militärpolitische Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel ist als Rüstungslobbyist im Bundestag tätig. Dort berät Erich Vad unter anderem den Schweizer Waffenhersteller und Militärdienstleister Ruag und den Militärzulieferer Northrop Grumman Litef mit Sitz in Freiburg. Das sei in erster Linie keine Lobby-Tätigkeit, sondern strategische Beratung, sagte Vad auf Anfrage von t-online. Beispielsweise ermittle er den Bedarf für Produkte: "Wohin werden sich die deutsche Verteidigungspolitik und Rüstungskooperationen entwickeln und wie kann sich das Unternehmen dafür aufstellen?"

Der Brigadegeneral a. D. der Bundeswehr war lange Zeit einer von Merkels wichtigsten Männern im Bundeskanzleramt, was Fragen der Sicherheits- und Verteidigungspolitik anbelangte. Er begleitete sie auf einer Vielzahl von Auslandsreisen, unter anderem nach Afghanistan, und war Sekretär des Bundessicherheitsrats. Als Gruppenleiter im Kanzleramt arbeitete er dem außenpolitischen Berater Christoph Heusgen zu, der nun die Münchner Sicherheitskonferenz leitet.



Erich Vad bei der Premiere der Amazon-Serie, November 2021: In der Reality-Show jagt er Prominente. (Quelle: C. Behring/Future Image/imago images)



Heute ist Vad gefragter Redner und Interviewpartner. Zuletzt war er in der Unterhaltungs-Show "Celebtrity Hunted – Jede Spur kann dich verraten" des Streaming-Anbieters Amazon Prime zu sehen. In der Sendung sind Prominente wie Wladimir Klitschko und Vanessa Mai in Deutschland auf der Flucht. Ein Ermittlerteam unter Leitung von Vad versucht sie aufzuspüren.



Bereits bekannt war, dass Vad nach seiner Zeit im Bundeskanzleramt, die 2013 endete, auch als Unternehmensberater tätig wurde. Bislang nicht klar war, dass es sich dabei um Rüstungskonzerne handelt und er dafür Kontakte in die deutsche Politik unterhält. Auf seiner Webseite wirbt er mit "Regierungs- und Parlamentskontakten" als Beratungsschwerpunkt.

Die Ruag bietet unter anderem Dienstleistungen der Wartung und Instandhaltung für Land- und Luftwaffen, aber auch taktische Kommunikationssysteme und den Mörser "Cobra" an. Zu ihren Kunden zählt seit vielen Jahren die deutsche Bundeswehr. Noch im März 2021 erhielt sie einen Auftrag zur Lieferung von Kommunikationsgeräten für die Zusammenarbeit mit Partnernationen. Diese sind auch bei der Nato-Eingreiftruppe im Baltikum im Einsatz.

Die Northrop Grumman Litef GmbH in Freiburg, die ebenfalls zu Vads Auftraggebern zählt, stellt Navigations- und Bordrechnersysteme zur militärischen Anwendung her und ist laut Vad daran interessiert, "bei künftigen europäischen Rüstungskooperationen mit seiner Expertise ganz vorn dabei zu sein". Auch sie zählt die Bundeswehr zu ihren Kunden. Weitere Auftraggeber Vads sind der schwedische Streichholz-Produzent Swedish Match und der Corona-Schnelltest-Hersteller Mexacare.