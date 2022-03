Aufregung um teures Tanken

Die Preistafeln an Tankstellen lassen viele Autofahrer verzweifeln: Über zwei Euro kostet ein Liter Benzin oder Diesel. Zwei t-online-Leser berichten von finanziellen Herausforderungen – und großer Freude über die Preise.

Am Donnerstag sicherte die Bundesregierung den deutschen Autofahrern finanzielle Unterstützung zu. Der Grund: Die Spritpreise sind seit der russischen Invasion in der Ukraine in die Höhe geschossen. Für viele Menschen ist das ein Problem. Denn wer täglich mit dem Auto zur Arbeit pendelt oder auf dem Land lebt und für Einkäufe und Arztbesuche weite Wege auf sich nehmen muss, bekommt die Preiserhöhung deutlich zu spüren.

Zwei Betroffene berichten bei t-online im Video, was die hohen Preise an der Tankstelle für sie jetzt bedeuten. Während eine ihren Alltag verändern muss, wünscht sich der andere noch höhere Kosten für Kraftstoff.



