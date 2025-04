Die bisherige Obfrau der Unionsfraktion im Verteidigungsausschuss, Kerstin Vieregge (CDU), sagt t-online: "Das Amt der Wehrbeauftragten hat eine besondere Kontrollfunktion für die Bundeswehr. Es sollte daher nicht in derselben parteipolitischen Hand geführt werden wie das Verteidigungsministerium. Ich halte es daher für richtig und wichtig, dass die Union das Amt beansprucht."

Wer könnte Högl nachfolgen?

Nur, wer könnte es machen? In der Union werden derzeit mehrere Namen gehandelt. Einer davon ist Ingo Gädechens (CDU), im März aus dem Bundestag ausgeschieden. Der 64-Jährige war fast 40 Jahre Soldat und diente als Stabsbootsmann in der Marine, bevor er 2009 Abgeordneter wurde. Als Haushaltspolitiker war er zuletzt zuständig für den Verteidigungsetat, kennt also auch die finanziellen Herausforderungen der Truppe. "Ingo Gädechens wäre eine sehr gute Wahl. Ihm braucht man nichts zu erklären, der weiß schon alles", heißt es etwa aus der Union.

Gegen Gädechens spricht allerdings, dass er sich bereits von der Politik verabschiedet hat. Zwar legen auch Wehrbeauftragte ihre Mandate nieder und kehren in der Regel nach ihrer Amtszeit nicht mehr in den Bundestag zurück. Aber das Amt des Wehrbeauftragten ist zu attraktiv, um jemanden aus dem Ruhestand zu holen, heißt es in der Union. Die Zahl der Posten, die Friedrich Merz intern verteilen könne, sei ohnehin begrenzt. Wahrscheinlicher ist also, dass in der Union jemand zum Zuge kommt, der sich verdient gemacht hat und versorgt werden will.

Auch Kerstin Vieregge bekundet Interesse an dem Posten: "Das Amt der Wehrbeauftragten ist eines der wichtigsten und schönsten Ämter in unserer parlamentarischen Demokratie. Das Herz der Bundeswehr sind unsere Soldatinnen und Soldaten. Ihr wichtigstes Sprachrohr im parlamentarischen Raum ist die Wehrbeauftragte", so Vieregge. Danach gefragt, ob sie sich das Amt zutraue, sagte die CDU-Politikerin: "Sollte ich gefragt werden, werde ich mich der Verantwortung sehr gerne stellen."

Ein weiterer Name kursiert