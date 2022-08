Tagesanbruch: Putins fünfte Kolonne

Bundeskanzler Olaf Scholz bekam kürzlich einen Vorgeschmack davon, als ihm in Neuruppin ein paar hundert Schreihälse "Volksverräter" und "Hau ab" entgegenblökten. Doch das war wohl erst der Anfang. Staatsverächter, Verfassungsfeinde und Ewigempörte rotten sich vielerorts in Deutschland zusammen, um Front gegen alles zu machen, was ihnen missfällt: Die Politik der Ampelregierung, die Sanktionen gegen Russland, vermeintlich parteiische Journalisten und liberale Kulturschaffende. Angestachelt und immer häufiger orchestriert werden diese Leute von der Partei, die permanente Destruktion zu ihrem Programm erkoren hat: der AfD. Unser Rechercheur Lars Wienand beschreibt, wie AfD-Kader Pöbelproteste gegen den Kanzler organisieren. Parteichef Tino Chrupalla will den "Volkszorn" über hohe Gaspreise auf die Straße bringen und kündigt einen "heißen Herbst" an. Auch die rechten "Montagsdemonstrationen" versucht die AfD wiederzubeleben; Anfang Oktober plant sie eine Großkundgebung in Berlin unter der Parole "Nord Stream 2 statt Gasumlage". Putin könnte es nicht besser formulieren. Die fünfte Kolonne leistet ganze Arbeit.