AfD schreit für die Scholz-Gedächtnis-Demo

In Magdeburg knüpft die AfD an ihr Vorgehen in Neuruppin an. Wenn der Kanzler um 18 Uhr mit Bürgern sprechen will und einen Termin an der Universität hinter sich gebracht hat, ist auch eine von 16 bis 18 Uhr angemeldete AfD-Demo offiziell vorüber. Der Fraktionsführer der Fraktion im Landtag, Ronny Kumpf, versteigt sich zur Formulierung, die Demonstranten sollten sich gegen die "Amokpolitik" der Ampel "laut machen". "Bringt auch gerne Trillerpfeifen mit."

Die Polizei Magdeburg als Versammlungsbehörde hat keine Auflagen gemacht, bestimmte Krachmacher nicht mitzubringen. Es gilt nur: Ein eingesetztes Megafon darf in fünf Metern Abstand nicht lauter als 85 Dezibel sein. Und die Demonstranten haben nach dem Versammlungsrecht auch Anspruch, dass ihr Protest wahrnehmbar ist, wie die Polizei erklärt: "Die Lage der Versammlungsflächen gewährleistet die Möglichkeit der gegenseitigen Kommunikation bzw. Wahrnehmbarkeit des Gegenprotestes." Die Krachmacher verschaffen sich auf jeden Fall in den eigenen Reihen Wahrnehmbarkeit: Ein örtlicher YouTube- und Telegram-Kanal, der bislang fast nur von Corona-Demos berichtete, will auf allen Wegen live von der Demo berichten.

Inhalte gibt es auf Phoenix

Die inhaltlichen Antworten des Kanzlers zu Fragen wie Inflation oder Energiepreisen wird man in einem abgesperrten Bereich vor der Festung Mark oder in der Übertragung im öffentlich-rechtlichen Phoenix sehen können. Von einer Sprecherin der Festung heißt es, die Gegner werde man "wohl hören, wenn die laut sind. Das wird aber nicht so laut sein, dass man von der Veranstaltung kaum noch etwas versteht." In zwei Himmelsrichtungen ist die Fläche von Gebäuden abgeschirmt, in einer Richtung durch eine hohe Mauer. Auf der offenen Seite wird ein Parkplatz teilweise abgesperrt, dahinter kann dann protestiert werden.

Festung Mark in Magdeburg: Im Mai 2021 sprach hier Annalena Baerbock ohne Störungen. Die Grünen-Politikerin erlebt auch regelmäßig konzertierte Proteste. (Quelle: Christian Schroedter via www.imago-images.de)

Der Vorsitzende des vom offiziell aufgelösten Flügels dominierten AfD-Landesverbands, Martin Reichardt, fordert, "dass wir versuchen, dass Scholz Magdeburg in Erinnerung bleibt", schließlich vergesse der Kanzler "ja sonst alles". Es ist eine Anspielung auf die lückenhaften Aussagen von Scholz in der Cum-Ex-Affäre. Der Protest solle aber friedlich sein.

100 Teilnehmer bei AfD-Demo angekündigt