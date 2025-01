Christoph Schwennicke ist Politikchef und Mitglied der Chefredaktion von t-online. Seit fast 30 Jahren begleitet, beobachtet und analysiert er das politische Geschehen in Berlin, zuvor in Bonn. Für die "Süddeutsche Zeitung", den "Spiegel" und das Politmagazin "Cicero", dessen Chefredakteur und Verleger er über viele Jahre war.

"Alles richtig", sagte der Mann. "Aber dann bleibt Pistorius Verteidigungsminister." In meinen perplexen Blick hinein führte er seine Überlegungen weiter aus. Erstens mache Pistorius das so gut wie seit Jahrzehnten keiner, zweitens hätte der erkennbar gar keine Lust auf Finanzen, drittens bräuchte die heruntergewirtschaftete Bundeswehr gerade jetzt einen starken Mann an ihrer ministeriellen Spitze. Und viertens und vor allem sei das genau das richtige Zeichen in dieser Zeit: ein Vizekanzler als Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt (IBuK), die nur im Kriegsfall an den Bundeskanzler übergeht.