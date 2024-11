Bayern in Not: Wer steht im Tor?

Kopiert News folgen

Immer mehr SPD-Politiker wünschen sich Boris Pistorius als Kanzlerkandidaten, beim Volk ist er beliebt. Was zeichnet ihn aus?

Es ist noch nicht lange her, da konnten selbst Fachleute nicht viel mit dem Gesicht von Boris Pistorius anfangen. Als der damalige Innenminister Niedersachsens über die Flure des Bundesrates ging, wollte ein Reporter ein Statement von ihm – weil er ihn für den NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet hielt. Pistorius spielte für einige Minuten mit und ließ den Irrtum erst kurz vor einer Live-Schalte auffliegen.

Mittlerweile ist das anders: Pistorius ist längst der beliebteste Politiker des Landes. Dabei ist er Teil einer historisch unbeliebten Bundesregierung und leitet mit dem Verteidigungsministerium ein Ressort, das für seine beiden Vorgängerinnen Christine Lambrecht und Annegret Kramp-Karrenbauer das Ende ihrer politischen Karrieren bedeutete.

Pistorius hingegen scheint besonders auch von dieser Position zu profitieren. Seine Beliebtheit hat ihn längst zu einer ernsthaften Bedrohung für Bundeskanzler Olaf Scholz werden lassen. Zahlreiche SPD-Politiker fordern ihn mittlerweile als nächsten Kanzlerkandidaten. Denn Pistorius verkörpert viel von dem, was sie bei Scholz vermissen. Seine geradlinige Art und seine ungeschönten Analysen in einer Welt voller Bedrohungen kommen bei den Leuten gut an.

Pistorius hat das, was Scholz fehlt

Pistorius ist nahbar, kommuniziert gut und kann Politik verständlich erklären. Es macht ihn glaubwürdig.

Vor allem aber redet Pistorius Klartext: Er will Deutschland "kriegstüchtig" machen und fordert dafür mehr Geld für die Bundeswehr. Er warnt, in "fünf bis acht Jahren" könnte Russland die Nato angreifen. Viele Politiker scheuen sich vor solchen Aussagen. Pistorius würden die Menschen trotzdem vertrauen und einen großen Respekt vor der Ernsthaftigkeit seiner Arbeit haben, sagte der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil laut "Cicero". Denn: Die Leute sehnen sich nach Ehrlichkeit. Auch die mitschwingende Unzufriedenheit von Pistorius kommt an. Schließlich herrscht in der gesamten Gesellschaft im Moment so viel Unzufriedenheit wie lange nicht.

Allerdings ist er in der SPD für diesen Kurs auch nicht unumstritten. Denn gerade der linke Parteiflügel hadert mit Pistorius Rhetorik und weitreichenden Forderungen in der Ukraine- und Sicherheitspolitik. Die Sorge: Er tickt hier noch konservativer als Scholz. Doch die Stimmung kippt offenbar, denn auch in der Parteilinken wächst teilweise die Erkenntnis, dass ein Wahlkampf mit Pistorius Erfolg versprechender sein könnte. So forderte auch Wiebke Esdar als Sprecherin der parlamentarischen Linken jüngst den Wechsel des Kanzlerkandidaten. Sie höre in ihrem Wahlkreis "viel Zuspruch für Boris Pistorius", teilte sie mit.

Trotz Kritik: Pistorius kann etwas vorweisen

Generell ist man in der SPD der Ansicht, Pistorius mache einen guten Job. Auch wenn die Opposition ihn als "Ankündigungsminister" tituliert und meint, er rede zwar viel von Vorhaben, setze diese aber selten um, erkennt seine Partei seine Erfolgsbilanz an.

Die Einführung der Brigade in Litauen brachte ihm auch international große Anerkennung. Und unter seiner Führung erfüllte Deutschland erstmals seit Jahrzehnten wieder die Nato-Vorgabe, zwei Prozent des Bruttosozialprodukts in die Verteidigung zu investieren – wenn auch nur mithilfe des Bundeswehrsondervermögens, das Olaf Scholz möglich machte. Pistorius machte sich für einen neuen Wehrdienst stark, auch wenn der aufgrund des vorzeitigen Endes der Ampelkoalition wohl nun nicht mehr verabschiedet wird.