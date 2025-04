Hinweise auf Humorexistenz

Hierzulande, muss man sagen, haben das Lachen und der Sinn fürs Komische im Politischen noch ein relatives Refugium. Gerhard Schröder lachte zu Amtszeiten für sein Leben gern, schmiss sich bei einem Witz meistens schon weg vor Lachen, bevor die Pointe kam. Angela Merkel verfügte (und verfügt sicher immer noch) über einen feinen Witz und eine Freude daran, wenn ihn andere mit ihr teilen. Einmal, ich habe die Szene schon mal beschrieben, hat sie ihrem Regierungssprecher im Flugzeug davon erzählt, dass sie sich am Wochenende einen DVD-Player und Louis-de-Funès-Filme gekauft habe. Um verhaltensauffällige Franzosen zu studieren und zu verstehen (damals hatte sie es mit Sarkozy zu tun). Ist das nicht liebenswert komisch?

Olaf Scholz bekam und bekommt beim Lachen Sehschlitze als Augen, ein Lachen, das Markus Söder (auch humorfähig) so treffend als "schlumpfig" bezeichnet hat. Und auch bei Friedrich Merz sind mir im Zuge punktuell teilnehmender Beobachtung Indizien von Humorexistenz aufgefallen. So jedenfalls hat er dreingeschaut, als t-online-Chefredakteur Florian Harms und ich unser großes t-online-Interview im Bundestagswahlkampf mit einem Asterix-Exkurs begonnen haben. Ich finde, das sieht bei allem Ernst der Sache nach Freude am Komischen aus.

Man könnte einwenden: Gibt ja auch nicht viel zu lachen in diesen Zeiten. Kriegsgefahr, Klimawandel, Absturz der Weltwirtschaft. Alles existenzielle Gefahren. Das stimmt. In dieser Lage ist es, zugegeben, schwer bis unmöglich, im Stile eines Brian, der Jesus-Figur der genial komischen Monty Python's, noch am Kreuz singend auf die strahlend schönen Seiten des Lebens zu blicken.

Die Frage ist nur: Was kommt wovon? Was ist Ursache und was Wirkung? Ist das Lachen aus der Welt verschwunden, weil es nicht mehr viel zu lachen gibt? Oder ist die Welt so geworden, weil die stärkste Macht der Welt, das Lachen und das Komische, aus ihr verdrängt wurde?

Dazu auf der Zielgeraden noch einmal ausführlich der Nobelpreisträger Bergson in einer Schlüsselpassage seines Aufsatzes: "Versuchen Sie nur einmal", schreibt er, "an allem, was gesagt und getan wird, Anteil zu nehmen (…), und Sie werden sehen, wie die gewichtslosesten Dinge wie unter Berührung eines Zauberstabs gewichtig werden, wie alles sich düster färbt." Und dann fährt er fort: "Stellen Sie sich nun abseits, betrachten das Leben als unbeteiligter Zuschauer – und manches Drama verwandelt sich in eine Komödie."