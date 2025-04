Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Markus Söder war immer schon ein Vollgaspolitiker. Aber neuerdings dreht er völlig frei. Warum ist das so? Und was heißt das für die kommende Regierung?

Es ist schon ein paar Tage her, aber die Szene hat sich ganz fest eingenistet in meiner Erinnerung. Im Herbst 2012 arbeitete ich an einer Titelgeschichte für "Cicero" und fand mich dafür in einem beeindruckend weitläufigen Büro im bayerischen Finanzministerium wieder. Im Vorgeplänkel – wir hatten uns einige Zeit nicht mehr gesehen – erzählte ich dem seinerzeit amtierenden Finanzminister Markus Söder von meinem frischen Wechsel vom "Spiegel" zu "Cicero" und von einer gewissen Sorge, dass die Zugänge in Büros wie dieses mit der neuen Visitenkarte nicht mehr so leicht sein könnten. Weil das Magazin eben nicht so bekannt und wirkmächtig sei wie jenes aus Hamburg.

"Keine Sorge. Sie irren sich", sagte Söder mit einem Blick, der keinen Widerspruch zuließ. Es habe sich da etwas verändert im Journalismus und nicht nur da, fuhr der gelernte Journalist Söder fort. Nicht mehr der "Spiegel" oder "Cicero" oder was auch immer sei die entscheidende Marke. "Sie sind die Marke." Oder halt auch nicht.

Zwei Dinge kann man von diesem Satz und dem dahinterstehenden Gedanken ableiten. Erstens: Dieser Mann hat ein sehr feines Gespür für Strömungen und Entwicklungen. Denn zu jener Zeit gab es noch keinen einzigen Podcast oder sonstige Plattformen für das hemmungslose Ausleben des eigenen Egos in unserer Branche. Zweitens: Er hat diese Erkenntnis für sich selbst beherzigt. Und lebt sie in diesen Tagen und Wochen unverstellter aus denn je. Ist doch auch egal, wer Kanzler ist. Ich bin die Marke. Die Marke Markus. Und diese Marke hat Wucht.

(Quelle: Reinaldo Coddou H.) Zur Person Christoph Schwennicke ist Politikchef von t-online. Seit fast 30 Jahren begleitet, beobachtet und analysiert er das politische Geschehen in Berlin, zuvor in Bonn. Für die "Süddeutsche Zeitung", den "Spiegel" und das Politmagazin "Cicero", dessen Chefredakteur und Verleger er über viele Jahre war.

Was hat er nicht alles getan, um dieses Branding voranzutreiben, wie die Fachleute Markenbildung nennen. Nicht immer ganz konsistent in den Inhalten, aber sehr konsequent im Erheischen von Aufmerksamkeit. Er hat Bäume umarmt, als das Waldbaden (was für ein blödsinniger Begriff) aufkam. Er hat gegen Grüne gepestet, wenn es sich in einschlägigen Kreisen gut macht. Er hat sich erlesen hässliche Klamotten übergezogen und sich als alles Mögliche verkleidet. Komplett schmerzfrei. Er hat sich als Retter der Bratwurst verkauft und als einer, der den Salat für sich entdeckt. Die jüngste Show in Indien ging, nun ja, ein wenig in die Hose. Aber auch das noch inszenierte Söder mit Toast und Tee am nächsten Morgen.

Die endgültige Loslösung von allen anderen Labels wie etwa einer Parteizugehörigkeit und einem Bündnis mit einer großen Schwesterpartei hat sich erst in den vergangenen Tagen vollzogen. Wer es nicht gesehen hat, sollte sich das bei YouTube oder sonst wo noch mal anschauen: die Vorstellung des Koalitionsvertrages durch die großen Vier. Friedrich Merz, Lars Klingbeil und Saskia Esken trugen fokussiert vor und habituell dem historischen Moment Rechnung. Söder, an einem Ende der Viererkette, daddelte auf seinem Smartphone und schickte Augenbrauengrüße zu Bekannten ins Auditorium, während die anderen sprachen. Schließlich selbst an der Reihe, rühmte er erwartbar die ausgeweitete Mütterrente, die säkulare Form des Marienwinkels in der katholischen CSU. Weniger erwartbar aus der Sicht der meisten, jedenfalls der drei anderen auf dem Podium, kam an der Stelle Beifall aus dem Publikum. "Seht ihr", drehte sich Söder daraufhin zu allen dreien gleichermaßen: "Ich hab's euch doch gesagt, ich hab' recht!"

Doppelrolle am Hofe Merz