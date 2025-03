Jetzt neu bei t-online: Artikel hören statt lesen! Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Donald Trump will sein Augenmerk China widmen. Wie reagiert Xi Jinping darauf? Er könnte darin die Chance sehen, Taiwan eher schnell zu annektieren – militärisch oder mit einem Schein-Deal.

Manchmal empfiehlt es sich, die Dinge aus einer anderen Perspektive anzuschauen als immer nur aus der eigenen. Im Leben kann der Blickwechsel genauso wie in der Geopolitik von Vorteil sein. Also unternehmen wir mal einen Schwenk aus dem Trump-Amerika und dem geschockten Europa nach China. Wie sehen die grundstürzenden Ereignisse aus dieser Sicht aus?

Militärisch, ideologisch und geostrategisch bereitet sich China unter dem Dauerdiktator Xi Jinping schon seit Jahren auf die Konfrontation mit Amerika um die Weltherrschaft vor. Jedes Jahr, in dem die USA in der Ukraine und im Nahen Osten gebunden bleiben, ist ein gutes Jahr. So kann China in Ruhe Flugzeugträger bauen (den ersten kaufte das Riesenreich übrigens im Jahr 2020 halbfertig der Ukraine ab) und eine neue Klasse von Jagd-U-Booten, die Marschflugkörper auf Land schießen können. Außerdem legt die Marine zum Beispiel Landungsboote und Landungsfahrzeuge auf, die zweifellos die Voraussetzung für eine Invasion in Taiwan bilden. Die Luftwaffe lässt seit Jahren regelmäßig Kampfflugzeuge im taiwanesischen Luftraum kreisen, um den Besitzanspruch zu dokumentieren.

Eine Ein-Parteien-Diktatur vermag es, langfristig zu planen. Wenn man bedenkt, dass Deng Xiaoping erst vor 46 Jahren den staatlich gelenkten Kapitalismus in China einführte, bekommt man eine Vorstellung von der rasanten Entwicklung und der Zielstrebigkeit des kommunistischen Regimes. In der ersten Phase konzentrierte sich Deng auf die Bekämpfung der Armut. In der zweiten Phase lernte China von den fortgeschrittenen Industriestaaten des Westens. Jetzt ist das Riesenreich in der dritten Phase auf Autonomie bedacht, wirtschaftlich, militärisch und strategisch – das ist die Bedingung der Möglichkeit, die Supermacht Amerika demnächst zu übertrumpfen.

Taiwan gelang rasanter Aufstieg

Was für Russland die Ukraine ist, ist für China Taiwan. Dabei geht es nicht um die ferne Geschichte, in der die Insel von europäischen Seemächten beherrscht wurde, von den Portugiesen, den Holländern, den Spaniern. Von 1895 bis 1945 stand Taiwan dann unter japanischem Joch.

Der Anspruch Chinas gründet vor allem auf die Jahre von 1945 bis 1949, als Maos rote Truppen den Bürgerkrieg gewannen und die Nationalisten unter Chiang Kai-shek mit zwei Millionen Anhängern auf die Insel Taiwan flüchteten.

Heute ist Taiwan ein Inselstaat mit 23 Millionen Einwohnern. Eine kapitalistische Demokratie mit einer starken Wirtschaft, in der die Halbleiter-Industrie die Welt mit Mikroprozessoren für Handys, E-Autos und militärischer Rüstung versorgt. Ökonomisch gesehen eine erstaunliche Leistung für eine kleine, politisch isolierte Insel. Denn China hat das Taiwan seit 1971, dem Jahr der Aufnahme in die Uno, systematisch international isoliert. Heute hat Taiwan nur noch wenige diplomatische Beziehungen, unter anderem mit Guatemala, Haiti oder Paraguay.

Amerika ist die Schutzmacht Taiwans. Im Prinzip.

Existenz unter Vorbehalt

Schon wahr, die Insel wurde in den vergangenen 20 Jahren mit Rüstungsgütern in Höhe von 50 Milliarden Dollar versorgt. Eine Garantieerklärung für die Existenz Taiwans gibt Amerika allerdings nicht ab. Das Verhältnis zur Insel vor Chinas Küste bezeichnen die USA als "strategische Ambiguität". Ein kluger Begriff, denn damit ist gemeint, dass weder Taiwan noch China sicher sein können, ob die USA im Falle einer Invasion eingreifen werden oder nicht.

So behält Amerika freie Hand in Asien. Und strategische Ambiguität zeichnet jetzt auch das Verhältnis zu Europa aus, bestenfalls.

Taiwans Existenz steht unter Vorbehalt. Die Regierungen betonen sicherheitshalber den Wunsch nach Unabhängigkeit nicht allzu lautstark – sie versuchen, das übermächtige China nicht zu provozieren.

