Ehefrau überwacht Ausnüchterung

Betrunkener sitzt mit 3,5 Promille in Metzgerei fest

27.03.2019, 13:19 Uhr | dpa

In Baden-Württemberg musste ein betrunkener Mann von der Polizei aus einer Metzgerei abgeholt werden. Mit 3,5 Promille war er nicht mehr imstande, die Fleischerei alleine zu verlassen.

Mit knapp 3,5 Promille Alkohol im Blut hat sich ein Mann in Maulburg bei Lörrach in einer Metzgerei niedergelassen. Eine Mitarbeiterin rief am Montag die Polizei, weil der 48 Jahre alte Mann die Metzgerei nicht verlassen wollte oder wegen seines Alkoholpegels nicht mehr konnte, wie die Beamten mitteilten.







Sie ließen den Betrunkenen durch den Rettungsdienst untersuchen und brachten ihn zu seiner Ehefrau. Diese behielt die Ausnüchterung den Angaben zufolge im Blick. Ein derart hoher Alkoholpegel sei selten, sagte ein Polizeisprecher. Alkoholwerte von mehr als 3,5 Promille gelten Medizinern zufolge als lebensgefährlich.