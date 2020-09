Flog Fahrer in den Mund

Fliege verursacht Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

10.09.2020, 18:39 Uhr | dpa

In Niedersachsen hat eine Fliege einen schweren Unfall ausgelöst: Das Tier flog dem Fahrer in den Mund, daraufhin verlor er die Kontrolle über seinen Wagen. Beide Insassen des Autos verletzten sich schwer.

Eine Fliege hat in Eydelstedt (Landkreis Diepholz) einen Autounfall mit zwei Schwerverletzten verursacht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, flog das Tier durchs offene Fenster dem Fahrer in den Mund. Der 20-Jährige versuchte die Fliege auszuspucken und verriss dabei das Steuer.



Sein Wagen geriet zunächst in einen Graben und prallte dann gegen einen Baum. Der Fahrer und der 21-jährige Beifahrer wurden schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und kamen ins Krankenhaus. Am Wagen entstand ein Totalschaden.