Auf Stützpunkt in Mali

Betrunkener französischer Soldat schießt auf Kameraden

26.12.2020, 15:29 Uhr | AFP

Ein Streit soll der Auslöser gewesen sein. In Mali hat ein französischer Soldat auf Kameraden geschossen, einen verletzte er dabei leicht. Die Militärpolizei ermittelt nun die Hintergründe.

Ein betrunkener französischer Soldat hat in Mali auf zwei seiner Kameraden geschossen. Der Vorfall habe sich in der Nacht zum Freitag auf dem Stützpunkt in Gao ereignet, sagte der Armeesprecher Frédéric Barbry der Nachrichtenagentur AFP am Samstag. Einer der angeschossenen Soldaten sei leicht verletzt worden, der andere schwerer. Lebensgefahr bestehe aber nicht. Beide seien nach Frankreich ausgeflogen und in ein Krankenhaus gebracht worden.

Den Schüssen sei ein Streit vorausgegangen, sagte Barbry. Daraufhin habe einer der Beteiligten zu seiner Dienstwaffe gegriffen. Der Vorfall werde nun von der Militärpolizei untersucht. Nach Abschluss der Ermittlungen werde auch der mutmaßliche Schütze zurück nach Frankreich gebracht.

Im Rahmen des Anti-Terror-Einsatzes Barkhane sind rund 5.100 französische Soldaten in der Sahel-Region stationiert. Im Gespräch ist derzeit eine Truppenreduzierung.