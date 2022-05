Aktualisiert am 08.05.2022 - 11:50 Uhr

Lesedauer: 1 Min.

Britischer Youtuber am Weltraumbahnhof in Kasachstan festgenommen

Ein britischer Youtube-Star ist offenbar in Kasachstan festgenommen worden. Er soll sich illegal am Weltraumbahnhof in Baikonur aufgehalten haben. Ihm werden "illegale Aktionen" vorgeworfen.