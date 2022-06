Griechischer Sender erklärt Zuschauern, wie sie Benzin klauen können

In Griechenland sind die Preise an den Tankstellen angestiegen. Ein TV-Sender hat den Zuschauern deshalb eine illegale Lösung prÀsentiert.

Das griechisch öffentlich-rechtliche Sender ERT hat mit einem Beitrag fĂŒr Aufsehen gesorgt. Wegen steigender Benzinpreise und hoher Inflation wird in einem Beitrag erklĂ€rt, wie man sich bei fremden Autos am Kraftstoff bedient. "Es ist nicht sonderlich kompliziert. Man braucht nicht einmal ein spezielles Rohr, es reicht auch ein Schlauch", sagte der Reporter Costas Stamou in der Morgensendung.

"Seid ihr noch bei Trost?"

Die Kraftstoffpreise sind in Griechenland in den vergangenen Monaten stetig gestiegen. Am Mittwoch lag der Durchschnittspreis fĂŒr bleifreies Benzin in Athen bei mehr als 2,37 Euro pro Liter und auf Rhodos und den Nachbarinseln bei ĂŒber 2,50 Euro.