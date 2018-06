Störung bei Frankfurt

S-Bahn-Passagiere stecken stundenlang fest

22.06.2018, 21:43 Uhr

Oberleitungen am Hauptbahnhof in Frankfurt am Main: Welcher Gegenstand den Schaden auslöste, ist noch nicht klar. (Archivbild) (Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa)