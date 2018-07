Temperaturen bis 32 Grad

Der Sommer kommt zurück – und mit ihm die Gewitter

14.07.2018, 13:05 Uhr | ds, dpa

Die Sommer-Pause ist vorbei: Schon am Samstag ist es größtenteils heiter und trocken, am Sonntag steigen die Temperaturen auf bis zu 32 Grad. Im Süden steigt wieder die Gefahr von Unwettern.

In Deutschland kehren in den nächsten Tagen die Sommergefühle zurück – im Süden allerdings sind dabei auch Schauer und teils kräftige Gewitter möglich. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, ist der Sonntag mit bis zu 32 Grad zunächst der wärmste der kommenden drei Tage.

Die Schauer verziehen sich schon am Samstag größtenteils. Im Norden ist es zunächst wieder etwas dichter bewölkt, aber überwiegend niederschlagsfrei. Ab Nachmittag scheint die Sonne, es bleibt vielfach heiter und trocken. Lediglich im Süden und am Main gibt es im Tagesverlauf Quellwolken und ab und an Schauer und Gewitter – teils mit Starkregen.

Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen

Die Temperaturen liegen bei 19 und 25 Grad im Norden und bis zu 31 Grad am Oberrhein. In der Nacht zum Sonntag ziehen die Schauer und Gewitter ab. Es ist meist gering bewölkt oder klar – fast überall trocken. Die Temperaturen sinken auf 16 bis 10 Grad.

Der Sonntag beginnt, abgesehen von der Nordsee und dem Nordosten, mit viel Sonnenschein. Im Süden kommen im Tagesverlauf dann aber lokal dichte Quellwolken auf, und es kann neben Schauern auch Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen geben. "Allerdings werden die Gewitter bei Weitem nicht jeden treffen", verspricht Meteorologe Markus Übel.

Starkregen auch in der kommenden Woche möglich

Auch am Montag bleibt diese Wetteraufteilung weitgehend bestehen: In der Südhälfte gibt es erneut Schauer und Gewitter, die wiederum kräftig ausfallen können. Auch Starkregen ist möglich. Im Norden können sich die Menschen über meist heiteres Wetter freuen. Es werden Temperaturen zwischen 24 und 31 Grad erreicht.

Erneut sehr warm wird es mit bis zu 29 Grad am Dienstag. In Süddeutschland werden die sommerlichen Temperaturen erneut von Schauern und Gewittern begleitet. Am Nachmittag sind dann auch im Rest des Landes einzelne Schauer möglich. Im weiteren Wochenverlauf nimmt die Gewittergefahr dann bei Temperaturen um 25 Grad immer weiter ab.