Fünf Verletzte in Hamburg

Rettungswagen mit Hochschwangerer kippt um

18.07.2018, 09:20 Uhr | dpa, aj

Schlimmer Unfall in Hamburg: Ein Auto kracht in einen Krankenwagen, der daraufhin umkippt. An Bord des Rettungswagens: eine Hochschwangere.

Ein Rettungswagen mit einer hochschwangeren Patientin ist in Hamburg nahe dem Stadtpark mit einem Auto zusammengestoßen und umgekippt. Es gab bei dem Unfall am Dienstagabend fünf Verletzte, wie eine Sprecherin des Lagezentrums der Polizei sagte.

Ein Rettungswagen liegt nach einem Unfall mit einem weiteren Auto auf der Seite: Der Unfall ereignete sich nahe dem Hamburger Stadtpark. (Quelle: dpa)



Neben der Schwangeren und ihrer Mutter, die sie begleitete, erlitten laut Polizei auch die Besatzung des Rettungswagens und die Fahrerin des Autos Verletzungen.



#Hamburg: Nach dem schweren Unfall an der Kreuzung Jahnring/Saarlandstraße ermittelt jetzt die @PolizeiHamburg. Golf prallte mit RTW von der @FeuerwehrHH bei Blaulicht-Fahrt zusammen. Die Retter wollten eine Schwangere in die Klinik bringen. Fünf Verletzte. pic.twitter.com/h8hZ9KC2O4 — Thomas Röthemeier (@t_roethemeier) July 17, 2018

"Der schwangeren Frau geht es so weit ganz gut", sagte die Sprecherin der Polizei. "Ob ihr Kind schon auf der Welt ist, entzieht sich leider meiner Kenntnis."

Ein Feuerwehrsprecher sagte, die Frau habe wegen einsetzender Geburtswehen den Rettungswagen gerufen. "Die Kollegen wollten sie ins Krankenhaus bringen und sind dort nicht ganz angekommen."