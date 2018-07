Jahrhundert-Schauspiel

Mondfinsternis – Spektakuläre Bilder vom Abendhimmel

27.07.2018, 23:13 Uhr | dpa, pdi

Der Blutmond am Himmel: Über Deutschland ist derzeit die längste totale Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts zu sehen. Viele Menschen sind fasziniert.

Der Mond hat sich zur längsten totalen Finsternis des 21. Jahrhunderts in spektakulärem Rot präsentiert. Bei hochsommerlichen Temperaturen bis 30 Grad versuchten viele Menschen in Deutschland mit bloßem Auge, Fernglas oder Teleskop das extrem seltene Himmelsschauspiel zu verfolgen. Viele Sternwarten, Planetarien, astronomische Vereine und Forschungsinstitute luden zum Beobachten des Schauspiels ein.

Berlin: Der Vollmond über der Oberbaumbrücke an der Spree. (Quelle: Gregor Fischer/dpa)



Zur etwa 103 Minuten langen totalen Mondfinsternis gesellte sich ein besonders heller und großer Mars. Ein ähnliches Spektakel war zuletzt vor 15 Jahren zu sehen. "Für die derzeit lebenden Menschen ist das ein einmaliges Ereignis", sagt der Chef der Vereinigung der Sternfreunde in Heppenheim, Sven Melchert.





Im Norden, Westen und Süden war die Sicht auf die beiden rötlich leuchtenden Himmelskörper vielerorts recht gut. Der Deutsche Wetterdienst meldete für diese Regionen vereinzelt Wolken. Weniger Glück hatten weite Teile Brandenburgs, Sachsen-Anhalts, Sachsens und Thüringens. Dort blickten viele auf Gewitterwolken statt auf einen sternenklaren Abendhimmel. Über Berlin hingen einige Wolken. Auch am Alpenrand war das Himmelsspektakel nicht überall zu sehen.

Füssen in Bayern: Der Erdschatten schiebt sich über den rötlichen Vollmond. (Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)



Zu einer Mondfinsternis kommt es nur bei Vollmond - wenn Sonne, Erde und Mond auf einer Linie liegen. Der Mond taucht völlig in den Schatten ein, den die von der Sonne angestrahlte Erde in den Weltraum wirft. Einen besonders guten Blick darauf hatte Astronaut Alexander Gerst, der derzeit auf der Raumstation ISS ist.

Der Mars gilt ohnehin als Roter Planet. Aber warum leuchtet auch der Mond rot? Die kurzwelligen blauen Lichtwellen der Sonnenstrahlen werden Experten zufolge vollständig in der Erdatmosphäre gestreut. Das langwellige rote Licht wird dagegen gebrochen und in Richtung Mond gelenkt.

Wo kann man die Finsternis am besten beobachten?

Die günstigsten Beobachtungsbedingungen für die bevorstehende Rekordfinsternis herrschen laut DLR im Süden und Osten Deutschlands. Im Süden, weil dort der Mond bis zum Ende der totalen Verfinsterung immerhin eine Höhe von maximal 16 Grad über dem Horizont erreicht, im Osten, weil er dort früher aufgeht und die Finsternis vollständiger zu beobachten ist.

Allerdings können im Osten und darüber hinaus im äußersten Westen nach derzeitigem Stand dichtere Wolken den Blick trüben, sodass es nur eine eingeschränkte, unter Umständen auch gar keine Sicht auf den Mond gebe, sagt Simon Trippler, Metereologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD).

Hamburg: Schaulustige stehen mit Kameras im Hamburger Hafen und warten auf den aufgehenden Mond. (Quelle: Daniel Reinhardt/dpa)



"In einem Streifen dazwischen, etwa von der Deutschen Bucht über das östliche Nordrhein-Westfalen und Hessen bis zum Bodensee und zum Allgäu, bestehen die besten Chancen auf gute Sicht."

In jedem Fall ist es den Experten vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt zufolge unabdingbar, sich einen Beobachtungsplatz zu suchen, von dem aus in südöstlicher Richtung ein freier Blick bis zum Horizont möglich und der weitgehend frei von störenden irdischen Lichtquellen ist. Mit einem Feldstecher ist die Mondfinsternis noch beeindruckender zu beobachten.

In voller Länge kann man die partielle und totale Mondfinsternis am besten in Südosteuropa erleben; besonders in Griechenland und in der Türkei werden sie gut sichtbar sein.

Die längste totale Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts: Wann der Mond in vier großen Städten aufgeht. (Quelle: Statista)



Wie kommt es zu einer Mondfinsternis?

Finsternisse sind das Ergebnis des himmlischen Wechselspiels von Sonne, Mond und Erde. Bei einer Mondfinsternis steht die Erde auf einer geraden Linie zwischen Sonne und Mond – der Vollmond taucht also in den Schatten ein, den die von der Sonne angestrahlte Erde ins Weltall wirft.

Dass eine Mondfinsternis nicht jedes Mal bei Vollmond auftritt, ist auf die leichte Neigung der Mondbahn gegen die Ekliptik – die Ebene der Erdbahn – zurückzuführen. Wegen dieser Neigung von rund fünf Grad wandert der Mond auf seiner Bahn um die Erde meist ober- oder unterhalb des Erdschattens vorbei.

Mondfinsternis: Das Bild zeigt von links oben nach rechts unten die verschiedenen Phasen der totalen Mondfinsternis. (Quelle: Sven Hoppe/dpa)

Nur wenn der Vollmond exakt in einem der beiden Schnittpunkte von Mondbahn- und Erdbahnebene steht, wird er vom Erdschatten erfasst. Diese Schnittpunkte heißen auch Drachenpunkte – in Anlehnung an die chinesische Mythologie: Beim Anblick einer Finsternis glaubten die Menschen im alten China, dass ein Himmelsdrache das Gestirn verschlingt.



Die Finsternis am 27. Juli ereignet sich zu einem Zeitpunkt, an dem der Mond den erdfernsten Abschnitt seiner Bahn in rund 406.000 Kilometern Distanz durchläuft.