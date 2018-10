Passagierjet stürzt nach Start in Jakarta ab

Kurz nach dem Start in Jakarta stürzt ein indonesisches Flugzeug ins Meer. An Bord sind 188 Menschen. Die Hoffnung, Überlebende zu finden, ist gering.

Beim Absturz einer indonesischen Passagiermaschine sind vermutlich 188 Menschen ums Leben gekommen. Die Boeing 737 des Billigfliegers Lion Air stürzte wenige Minuten nach dem Start vom Flughafen der Hauptstadt Jakarta aus zunächst ungeklärter Ursache ins Meer. Sie war auf dem Weg zur Nachbarinsel Bangka. An Bord waren nach Angaben der nationalen Katastrophenschutzbehörde mindestens 181 Passagiere sowie sieben Besatzungsmitglieder.

Die Boeing 737 MAX 8 war um 06.20 Uhr Ortszeit (00.20 Uhr MEZ) in Jakarta gestartet. Eine Stunde später wurde sie auf dem Flughafen von Pangkal Pinang erwartet, der größten Stadt der Nachbarinsel Bangka. Die Maschine verschwand nach Angaben der Luftraum-Überwachung jedoch 13 Minuten nach dem Abheben von den Radarschirmen. Nach kurzer Suche wurden dann im Meer die ersten Trümmer entdeckt, etwa 70 Kilometer von Jakarta entfernt.

We're following reports that contact has been lost with Lion Air flight #JT610 shortly after takeoff from Jakarta.



ADS-B data from the flight is available at https://t.co/zNM33cM0na pic.twitter.com/NIU7iuCcFu