Unfall bei Karlsruhe

31-Jähriger nach Geisterfahrt auf Autobahn gestorben

08.12.2018, 11:40 Uhr | AFP

Es war mitten in der Nacht und er erwischte die falsche Auffahrt: Bei Karlsruhe ist ein Mann entgegen der Fahrtrichtung auf der Autobahn gefahren – und bei einem Unfall gestorben.

Ein 31-jähriger Geisterfahrer ist am Samstagmorgen auf einer Autobahn in Baden-Württemberg ums Leben gekommen. Der Mann starb beim Frontalzusammenstoß seines Autos mit dem Wagen einer 33-jährigen Frau auf der A5 in Höhe Karlsruhe, wie die Polizei mitteilte. Die 33-Jährige wurde demnach schwer verletzt.







Der Mann war gegen 02.30 Uhr falsch auf die Autobahn aufgefahren. Die 33-Jährige wollte in einer Kurve einen Lastwagen überholen, als ihr der Wagen des Manns entgegenkam. Bei dem Zusammenstoß wurde der 31-Jährige eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die A5 war in Richtung Süden für drei Stunden gesperrt.