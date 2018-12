Euskirchen

Porsche schleudert gegen Baufahrzeug – zwei Tote

21.12.2018, 16:13 Uhr | dpa

Schwerer Unfall in Euskirchen: Auf regennasser Fahrbahn gerät ein Porsche ins Schleudern und kracht in ein Fahrzeug der Straßenmeisterei. Die beiden Autoinsassen sterben noch am Unfallort.

Bei einem Zusammenprall zwischen einem Auto und einem Straßenmeisterei-Fahrzeug in Euskirchen sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich am Freitagvormittag, wie die Polizei mitteilte.

Der 45 Jahre alte Fahrer soll mit seinem Porsche bei Regenwetter und vermutlich auch wegen seiner nicht angepassten Geschwindigkeit ins Schleudern und dann auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Dort krachte er gegen einen Bagger der Straßenmeisterei.





Der Fahrer war sofort tot, sein Beifahrer starb wenig später. Über den Unfall berichteten zuvor der "Kölner Stadt-Anzeiger" und die "Kölnische Rundschau".