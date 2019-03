Trümmerhaufen in Hessen

Polizei sucht Besitzer von explodiertem Wohnhaus

23.03.2019, 17:11 Uhr | dpa, pdi

Birkenau: Rettungskräfte von Feuerwehr und technischem Hlfswerk (THW) stehen vor den Trümmern eines Wohnhauses in einem Ortsteil von Birkenau in Südhessen. Das Haus war am Morgen explodiert und wurde bis auf die Grundmauern zerstört. (Quelle: dpa)

Nachdem in Birkenau ein Haus explodiert ist, hat die Polizei die Ursache nun gefunden. Offenbar hat der Besitzer selbst das Gebäude in die Luft gesprengt. Es hätte zwangsversteigert werden sollen.

Nach der Explosion eines Wohnhauses in Südhessen suchen die Behörden weiter nach dem Besitzer der Immobilie. Der 59-Jährige soll sein Haus in Birkenau (Kreis Bergstraße) am Freitag angezündet haben, weil es zwangsversteigert werden sollte. "Der Fahndungsaufruf besteht weiterhin", sagte ein Sprecher der Polizei in Darmstadt. Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes gebe es nicht. Spezialisten wollten den Brandort am Samstag erneut auf mögliche Spuren untersuchen.

Eine gewaltige Explosion hatte das Haus am Vortag in einen Trümmerhaufen verwandelt. Gebäudeteile waren dabei bis zu 30 Meter hoch in die Luft geschleudert worden. Der Rest der Ruine brannte bis auf die Grundmauern nieder. Zwischen den Trümmerteilen fanden die Ermittler mehrere Gasflaschen – aber nicht den mutmaßlichen Brandstifter. Die Polizei geht daher davon aus, dass der Mann möglicherweise untergetaucht ist. Ihm wird besonders schwere Brandstiftung vorgeworfen.







Umliegende Häuser wurden sicherheitshalber geräumt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Das Dach eines Nachbargebäudes sei beschädigt worden, über andere Schäden an weiteren Häusern war zunächst nichts bekannt. Am Freitagnachmittag wurde nach dem Ende der Löscharbeiten damit begonnen, die Trümmer des zerstörten Hauses abzutragen.