Spenden für Wiederaufbau der Notre-Dame

Luxus-Unternehmer Pinault verspricht 100 Millionen Euro

16.04.2019, 03:52 Uhr | dpa, aj

Die Notre-Dame soll nach dem verheerenden Großbrand wiedererrichtet werden. Die Flammen brachten einen Kirchturm zum Einsturz, weite Teile des Dachstuhls sind zerstört. Ein Milliardär hat seine Unterstützung angeboten.

Die französische Milliardärs-Familie Pinault hat nun 100 Millionen Euro für den Wiederaufbau der bei einem Feuer verwüsteten Pariser Kathedrale Notre-Dame versprochen. Das kündigte der Geschäftsmann François-Henri Pinault in einer Mitteilung an. Er und sein Vater François Pinault hätten entschieden, dass die Familien-Holding Artemis den Betrag bereitstellen werde, um sich an der Anstrengung zum Wiederaufbau von Notre-Dame zu beteiligen.

François-Henri Pinault ist Chef des Luxuskonzerns Kering, zu dem Modemarken wie Gucci, Brioni und Saint Laurent gehören. Der superreiche Franzose ist außerdem als Kunstliebhaber und Mäzen bekannt. Der 82-Jährige ist mit der bekannten US-Schauspielerin Salma Hayek liiert. Die Pinaults gehören zu den reichsten Franzosen. Das Magazin "Forbes" sieht François Pinault und seine Familie mit einem Vermögen von rund 26 Milliarden Euro in Frankreich auf Platz drei.

Das Feuer in der Pariser Kathedrale war am Montagabend ausgebrochen, über Stunden schlugen Flammen aus dem Dachstuhl des Wahrzeichens. Erst in der Nacht zu Dienstag gab die Feuerwehr : "Man kann annehmen, dass die Struktur von Notre-Dame gerettet und in ihrer Gesamtheit bewahrt ist", so der Feuerwehrchef Jean-Claude Gallet. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat bereits angekündigt, die Kathedrale wieder aufzubauen. Dazu sollen auch Spenden gesammelt werden.

"Nationale Sammelaktion" der französischen Kulturerbe-Stiftung

Auch die französische Kulturerbe-Stiftung Fondation du Patrimoine hat eine Spendensammlung für den Wiederaufbau gestartet. Diese "nationale Sammelaktion" war bereits in der Nacht zum Dienstag auf der Internetseite der Stiftung zugänglich. "Damit Notre-Dame aus der Asche wiedergeboren werden kann, starten wir einen internationalen Aufruf", schrieb die Stiftung auf ihrem Twitter-Account.

Call for donations to help rebuild Our Lady of Paris, Notre-Dame cathedral, after the brutal fire that has partly destroyed it. 🙏

The Fondation du patrimoine is a private organization dedicated to saving french cultural and natural heritage.

➡https://t.co/QAB3kFhsK0 pic.twitter.com/0fv4Nc3fl1 — Fondation du patrimoine (@fond_patrimoine) April 15, 2019

Der CDU-Politiker Friedrich Merz schlug vor, auch in Deutschland Geld für Notre-Dame zu sammeln. "Wir sollten eine Bürgerinitiative ins Leben rufen, die im ganzen Land Spenden sammelt für den Wiederaufbau dieses überragenden europäischen Kulturguts", schrieb er auf Twitter. "Unsere Freundschaft mit Frankreich wird sich damit in ganz besonderer Weise zum Ausdruck bringen und vertiefen."

Die Pariser Staatsanwaltschaft nahm derweil Ermittlungen zu dem Brand auf. Dabei gehe es um eine "unbewusste Zerstörung" durch Feuer, sagte ein Sprecher. Von möglicher Brandstiftung war keine Rede. Medienberichten zufolge könnte der Brand durch Bauarbeiten auf dem Dach der historischen Kirche ausgelöst worden sein.