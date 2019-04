Nach dem Brand

Wer bezahlt den Wiederaufbau von Notre-Dame?

16.04.2019, 13:32 Uhr | TiK, AFP, t-online.de

Das Dach der weltweit bekannten Kathedrale in Frankreichs Hauptstadt Paris ist fast vollständig ausgebrannt. Präsident Emmanuel Macron kündigt den Wiederaufbau an. (Quelle: Reuters)

Nach dem Brand von Notre-Dame nennt Präsident Emanuel Macron die Restauration eine "neue nationale Leistung". Unternehmer sagen Spenden zu – und Friedrich Merz schaltet sich ein.

Die Bilanz des Abends, an dem Notre-Dame brannte, ist verheerend: Das Dach der Kathedrale in Paris ist eingestützt, ein Kirchturm ist in sich zusammengefallen, weite Teile der Struktur der Kirche aus Holz sind niedergebrannt. Der Schaden, den das Feuer angerichtet hat, ist enorm.

Das Feuer in dem berühmten Monument sorgte weit über Frankreich hinaus für Bestürzung. Für den Wiederaufbau stehen am nächsten Morgen aber wohl schon 360 Millionen Euro bereit. Ob das reichen wird, ist allerdings offen – weil die Schäden noch nicht klar bezifferbar sind.







Internationale Geberkonferenz wird vorgeschlagen

Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo sagte, die Stadt werde sich mit 50 Millionen Euro am Wiederaufbau beteiligen. Die Region Ile-de-France, die größtenteils dem Großraum Paris entspricht, kündigte am Dienstag eine Soforthilfe von zehn Millionen Euro an.





Hidalgo brachte außerdem eine internationale Geberkonferenz für den Wiederaufbau ins Gespräch. Sie könne gleichzeitig als Treffpunkt von Experten dienen, sagte sie dem Radionetzwerk "France Inter".

Auch private Geldgeber könnten mithelfen bei der Finanzierung

Neben staatlichen Geldern stehen auch bereits zwei große Privatspenden von reichen Familien in Aussicht, die jeweils Luxusgüterkonzerne besitzen: Die Milliardärsfamilie Pinault will demnach 100 Millionen Euro für den Wiederaufbau der Kathedrale zur Verfügung stellen. Das gab in der Nacht zum Dienstag François-Henri Pinault bekannt, der Chef des Luxusmodekonzerns Kering. "Diese Tragödie trifft alle Franzosen", erklärte die Familie. In solch einer Situation wolle jeder mithelfen, "schnellstmöglich diesem Juwel unseres nationalen Kulturerbes wieder Leben einzuhauchen".

Am Dienstagmorgen zog LVMH nach: Die Unternehmensgruppe versprach eine Spende von 200 Millionen Euro für den Wiederaufbaufonds. In einer Erklärung hieß es, LVMH und die Besitzerfamilie Arnault wollten nach "dieser nationalen Tragödie" ihre Solidarität zeigen. Notre-Dame sei ein Symbol Frankreichs, seines kulturellen Erbes und seiner Einigkeit.





Friedrich Merz schaltet sich in Debatte ein

Friedrich Merz, der für den Vorsitz der CDU kandidiert hatte, twitterte: "Wir sollten eine Bürgerinitiative ins Leben rufen, die im ganzen Land Spenden sammelt für den Wiederaufbau dieses überragenden europäischen Kulturguts. Unsere Freundschaft mit Frankreich wird sich damit in besonderer Weise zum Ausdruck bringen und vertiefen."







Möglich ist, dass der französische Staat einspringt: Da der französische Präsident Emanuel Macron bereits von einer nationalen Leistung gesprochen hatte, die der Wiederaufbau werde, scheint es denkbar, dass Staatsgelder für die Restauration genutzt werden, wenn das nötig sein sollte. Macron kündigte zudem eine nationale Spendenaktion an.