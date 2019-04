In Deutschland

Festliches Wetter: Ostern gibt es Sonne satt

Nach Schmuddelwetter scheint endlich wieder die Sonne. An den Ostertagen gibt es Spitzenwerte von bis zu 25 Grad. Für die Jahreszeit sind die frühsommerlichen Temperaturen damit deutlich zu warm.

Das Wetter zu Ostern wird festlich: Bei strahlendem Sonnenschein können die Ostereier im Freien gesucht werden. Das hat Deutschland der Luft von den Azoren zu verdanken. Selbst auf der Sonneninsel Mallorca ist es mit 17 bis 20 Grad und Regenschauern deutlich frischer als in Deutschland.



"Es sind 6 bis 8 Grad zu warm, in manchen Gebieten, die 24 Grad haben, ist es sogar 10 Grad zu warm", sagte Wetterexpertin Stefanie Scharping von der MeteoGroup zu t-online.de. Das gute Wetter sollte man ausnutzen: Ab nächster Woche soll erst einmal Schluss damit sein.

Donnerstag gibt es mehr als 10 Stunden Sonne

Am Mittwoch gibt es von Niederbayern bis nach Norddeutschland viel Sonnenschein. Von Mecklenburg-Vorpommern bis zur Lausitz gibt es einige lockere Wolken. Hier soll es aber durchweg trocken bleiben. In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sind zeitweise dichte Wolken unterwegs und es wird Regen erwartet. An der See können sogar noch ein paar starke Böen auftreten. Die Werte liegen zwischen 9 Grad auf Rügen und 20 Grad in Lörrach. Im Norden gibt es 9 bis 20 Grad, im Osten 14 bis 19 Grad, im Süden 15 bis 20 Grad und im Westen verhält es sich mit 14 bis 20 Grad ähnlich.

Gründonnerstag steht im Zeichen strahlenden Sonnenscheins. Mehr als 10 Stunden lang gibt es Sonne satt. "Im Nordosten kann es mal einige lockere und teils kompaktere Quellwolken geben. Ansonsten ist es überwiegend sonnig und trocken", sagte Scharping. An der See oder in Hochlagen muss wieder mit stürmischen Böen gerechnet werden. Das Thermometer klettert auf 10 Grad auf Rügen und auf bis zu 23 Grad am Oberrhein. Im Norden gibt es 10 bis 21 Grad, im Osten 15 bis 21 Grad, im Süden 16 bis 23 Grad und im Westen 17 bis 23 Grad.

Spitzenwerte von bis zu 25 Grad

An Karfreitag scheint auch wieder die Sonne von früh bis spät. Nur im Südwesten kann es mit ein paar dichteren Wolken Schauer geben. Die Werte liegen zwischen 11 Grad auf Rügen und 25 Grad am Niederrhein. Im Norden werden 11 bis 23 Grad erwartet, im Osten 19 bis 24 Grad, im Süden 18 bis 24 Grad und im Westen 19 bis 25 Grad.

Der Samstag verhält sich ähnlich wie die Vortage: ein Mix aus Sonne und Wolken. "Nur im Südwesten kann es teils mit einzelnen Schauern auch mal ein bisschen wolkiger sein", sagte Scharping weiter. Der Tiefstwert liegt mit 11 Grad an der Ostsee. Am sonnigsten wird es mit 25 Grad am Niederrhein. Der Norden kommt auf maximal 23 Grad, der Osten auf 18 bis 23 Grad, der Süden auf 18 bis 24 Grad und der Westen auf 19 bis 25 Grad.

Viel Sonnenschein bei wenig Schauern

Ostersonntag gibt es einen freundlichen Wechsel aus viel Sonnenschein und lockeren Wolken. Es bleibt trocken. Nur am Alpenrand können vereinzelte Schauer auftreten. Die Werte liegen zwischen 11 Grad auf Rügen und 25 Grad im Saarland. Im Norden gibt es 11 bis 23 Grad, im Osten 17 bis 22 Grad, im Süden 18 bis 25 Grad und im Westen 20 bis 25 Grad.







Auch Ostermontag bleibt es mit einem Wechsel aus Sonne und lockeren Wolken noch schön. Im Süden können vereinzelt Schauer auftreten, aber sonst bleibt es trocken. 12 Grad gibt es an der Ostsee und bis zu 24 Grad am Oberrhein. Im Norden klettert das Thermometer auf 12 bis 23 Grad, im Osten auf 18 bis 22 Grad, im Süden auf 18 bis 24 Grad und im Westen auf 18 bis 23 Grad. Nach dem Osterfest wird es dann allmählich wieder frischer.