Bei heimlichem Zündeln

Achtjähriger setzt Kinderzimmer in Brand

24.06.2019, 08:39 Uhr | AFP

Ein Einsatzwagen der Feuerwehr: In Rheinland-Pfalz hat ein Kind sein Zimmer in Brand gesteckt. (Quelle: Assanimoghaddam/Archivbild/dpa)

Zunächst brannte nur die Bettdecke: Ein Achtjähriger hat beim heimlichen Zündeln mit einem Feuerzeug sein Kinderzimmer in Flammen gesetzt. Das Kind und zwei weitere Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht.

Beim heimlichen Zündeln mit einem Feuerzeug hat ein achtjähriger Junge in Rheinland-Pfalz sein Kinderzimmer in Brand gesetzt. Zunächst habe in dem Einfamilienhaus in der kleinen Ortschaft Hargesheim eine Bettdecke im Kinderzimmer gebrannt, teilte die Polizei mit.



Das Feuer habe auf das Bett und weiteres Inventar übergegriffen. Das Kinderzimmer sei "stark in Mitleidenschaft gezogen" worden, das komplette Obergeschoss sei derzeit nicht bewohnbar.











Laut Polizei misslang ein Versuch von zwei Menschen, das Feuer zu löschen. Sie mussten mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Erst die Feuerwehr habe den Brand löschen können. Der Junge blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt, wurde aber vorsorglich auch in ein Krankenhaus gebracht.