Warnung an Bewohner und Autofahrer

Gefährlicher Giftstoff legt A29 nach Unfall lahm

15.10.2019, 18:14 Uhr | dpa

Die A29 in Niedersachsen ist wegen eines ausgelaufenen Gefahrguts gesperrt worden. Ein Transporter war verunglückt und hatte die Flüssigkeit verloren. Die Polizei sprach eine Warnung aus.

Ein gefährliches Gift ist beim Unfall eines Gefahrguttransporters auf der Autobahn 29 in Niedersachsen ausgetreten. Nach Polizeiangaben war der giftige und hochentzündliche Stoff Isocyanat ausgetreten. Die Umgebung wurde gesperrt und eine Sicherheitszone eingerichtet. Die Behörden hatten am Nachmittag die Bevölkerung aufgerufen, im Umkreis von 1.000 Metern Fenster und Türen geschlossen zu halten. Menschen, die mit dem Gefahrgut in Berührung gekommen seien, sollten die Kleidung wechseln, in einem verschlossenen Behälter verpacken und einen Arzt aufsuchen.

Ein Gefahrguttransporter hatte am Mittag bei Wardenburg in Fahrtrichtung Oldenburg die Mittelleitplanke durchbrochen, war auf der Gegenfahrbahn umgekippt und auf der Seite liegen geblieben. Der Lastwagenfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Es seien aber theoretisch auch alle Autofahrer oder Helfer in der Nähe der Unfallstelle wegen möglicher Kontakte mit dem Gift als Verletzte anzunehmen, sagte ein Polizeisprecher.







Die Polizei riet Autofahrern, die Autobahnen 1 und 28 zu nutzen und das Gebiet weiträumig zu umfahren, weil auch die Nebenstraßen überlastet seien.