Flugzeugunglück in Kasachstan

Zahlreiche Passagiere sollen Jet-Absturz überlebt haben

27.12.2019, 10:08 Uhr | dpa , AFP , jmt

Direkt nach dem Start: Ein Flugzeug ist in Kasachstan in ein Wohnhaus gekracht, dabei hat es viele Tote gegeben. (Quelle: t-online.de)

Kurz nach dem Start in Almaty stürzt ein Passagierjet ab und kracht in ein Wohnhaus. Es gibt viele Tote. Doch möglicherweise haben auch viele Menschen überlebt.

Beim Absturz eines Passagierjets in Kasachstan in Zentralasien sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. An Bord der Maschine waren rund 100 Passagiere, wie die kasachische Agentur Kazinform meldete – darunter acht Kinder und vier Ausländer aus China, der Ukraine und Kirgistan. Mehr als 60 Menschen sollen nach Angaben des Flughafens überlebt haben.

Die Maschine sollte in die Hauptstadt Nursultan fliegen, vormals Astana genannt. Das Flugzeug der kasachischen Fluggesellschaft Bek Air verlor an diesem Freitag nach ersten Erkenntnissen unmittelbar nach dem Start in Almaty an Höhe und verschwand vom Radar. Die Maschine vom Typ Fokker 100 prallte dann in eine Betonmauer und in ein zweistöckiges Gebäude in einem bewohnten Gebiet - den Angaben zufolge eine unbewohnte Baustelle. Die Lage am Boden war unklar, über Opfer dort ist nichts bekannt. Von den Behörden verbreitete Bilder zeigten, dass die Maschine in mindestens zwei Teile zerbrochen war.



Teil des Wracks in einem Wohnhaus: Das Unglück hat zahlreiche Menschenleben gekostet. (Quelle: AP/dpa)



Viele Rettungswagen waren in der schneereichen Region zu sehen. Sanitäter bemühten sich, die Insassen aus der schwer beschädigten Maschine zu retten. Die Stadtverwaltung von Almaty teilte mit, 17 Insassen der Maschine seien mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Viele Passagiere erlitten demnach schwere Gehirnerschütterungen. Die Gesundheitsbehörden riefen die Menschen zu Blutspenden auf.

Über die Ursachen des Unglücks herrschte zunächst Unklarheit. Der kasachische Präsident Kassim-Schomart Tokajew kündigte aber bereits an, dass die Verantwortlichen "im Einklang mit den Gesetzen hart bestraft" werden sollten. Seine Regierung habe eine Kommission eingesetzt, um die Ursachen des Unglücks zu untersuchen. Den Familien der Todesopfer stellte Tokajew Entschädigungsleistungen in Aussicht.