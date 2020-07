Tropensturm ist schuld

Der Sommer lässt am Wochenende auf sich warten

Das Wetter bleibt ungemütlich in Deutschland: Ein Temperatursturz beendet im Süden die heißen Temperaturen, ganz Deutschland muss die Regenjacke auspacken. Doch Besserung naht.

Die Woche war besonders im Norden nass und kühl. Weiter muss am Freitag mit größeren Regengüssen und Gewittern gerechnet werden. Die kalte Luft zieht dann am Wochenende gen Süden. Erst zur nächsten Woche kehren langsam sommerliche Temperaturen nach Deutschland zurück.

Gewitter am Freitag: Die Ursache liegt über dem Atlantik

"Am Freitag wird auch im Süden aufgeräumt mit der Warmluft", stellt Dirk Thiele von der Meteogroup mit Blick auf seine Daten fest. Denn zunächst ist es noch heiß im Südosten. Niederbayern beispielsweise glüht bei 32 Grad. In den östlichen Bundesländern Brandenburg, Berlin und Sachsen liegen die Temperaturen zwischen 21 und 30 Grad. Der Nordwesten hingegen kommt nur auf 15 Grad. "Das ist zu kühl für diese Jahreszeit. Man erkennt hier eine deutliche Temperaturkante quer durch Deutschland", so Wetterexperte Thiele. Im Norden wird das Wetter sogar noch ungemütlicher: Es gibt teils kräftige Regenschauer und Gewitter. Das Zentrum liegt über Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein.







Zum Abend hin ziehen diese auch in Bayern auf. "Es wird ordentlich krachen. Land unter ist angesagt", so Thiele. Besonders nachts wird es im Süden weiter regnen. "Vielleicht kann es sogar zu kleineren Wasserhochständen kommen", mutmaßt der Experte. Grund für das Unwetter sei "der ehemalige Tropensturm Eduard aus der Karibik", der über den Atlantik bis zu uns nach Deutschland komme, erklärt der Experte. Die warme Luft kollidiert hier mit der kalten, es kommt zu Unwettern und Regen.

Ab Samstag Besserung in Sicht – es klart auf

Der nasse Spuk ist am Samstag so langsam wieder vorbei, die Wetterlage beruhigt sich. Vereinzelt können noch leichte Regenschauer vorkommen, besonders an den Alpen regnen sich die sich letzten Wolken ab.



Es bleibt allerdings weiterhin kühl in Deutschland: Die Menschen im Norden erwarten Temperaturen zwischen 17 und 20 Grad. Im Westen und Osten wird es mit Temperaturen zwischen 18 und 22 Grad ein klein wenig wärmer. Am spannendsten sind die Entwicklungen in Bayern: Zuvor noch am wärmsten, gibt es am Samstag mit 15 bis 21 Grad einen Temperatursturz von 15 Grad im Vergleich zum Vortag.

Sonntag ist das nasse Wetter dann wirklich überstanden: Es bleibt eher trocken, aber noch immer kühl. Die Temperaturen in Deutschland bewegen sich zwischen 18 und 24 Grad. Erst zum Beginn der nächsten Woche kehren die sommerlichen Temperaturen zurück: Am Montag noch verhalten mit 20 bis 24 Grad sind am Dienstag fast überall schon um die 25 Grad drin. Im Breisgau werden sogar 30 Grad erwartet.