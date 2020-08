Animation über steigende Fallzahlen

Corona-Hotspots in Europa: Wo sich Deutsche infizieren

27.08.2020, 21:01 Uhr

Corona-Hotspots in Europa: Hier stecken sich viele Deutsche an. (Quelle: t-online.de)

Während auf fast allen Kontinenten die Zahl der täglichen Neuinfektionen pro eine Millionen Einwohner derzeit sinkt, steigt sie in Europa seit Mitte Juli kontinuierlich wieder an. (Quelle: t-online.de)

Corona-Hotspots in Europa: Hier stecken sich viele Deutsche an

Weltweit bestimmen Länder wie Brasilien, Indien oder die USA die Corona-Schlagzeilen, doch auch in der EU gibt es Hotspots. Eine Animation zeigt, wie viele Deutsche sich im Ausland anstecken – und in welchen Gebieten.

Weltweit steigen die Infektionszahlen der Coronavirus-Pandemie weiter an. In Europa gelten laut Robert Koch-Institut diverse Länder wie Spanien oder Kroatien als Risikogebiete. Nachdem in Deutschland zunächst nur einzelne Ausbrüche für Schlagzeilen sorgten, steigen die Fallzahlen der registrierten Covid-19-Erkrankungen seit Mitte Juli wieder deutlich stärker an.

Daten des Robert Koch-Instituts zeigen auch, wo sich zahlreiche Deutsche in ihrem Urlaub anstecken und aus welchen Ländern sie vermutlich mit einer Infektion zurückgekehrt sind.

Wo die aktuellen Corona-Hotspots in Europa liegen und in welchen Regionen sich viele Deutsche offenbar infiziert haben, sehen Sie im Video oben. Sie finden den Beitrag auch hier.