Offenbar andere Verletzte

Ministerpräsident Kretschmann in schweren Autounfall verwickelt

31.08.2020, 23:34 Uhr | aj, t-online.de

Einem Bericht zufolge ist Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann bei starkem Regen von der Fahrbahn auf der A81 abgekommen. Ein weiteres Auto soll dann in die Unfallstelle gekracht sein.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist am frühen Montagabend in einen schweren Autounfall verwickelt worden. Nach Auskunft des baden-württembergischen Innenministeriums blieb der Grünen-Politiker "wohl unverletzt". Allerdings habe es bei dem Unfall auf der A81 zwischen Boxberg und Möckmühl im Landkreis Heilbronn nach ersten Erkenntnissen andere Verletzte gegeben, hieß es.

Wie die "Bild" berichtete, sei der Wagen des Grünen-Politikers auf nasser Fahrbahn ins Schleudern gekommen und in einem Graben gelandet. Der Fahrer in einem Begleitfahrzeug habe abgebremst, um die Unfallstelle abzusichern. Doch dann sei ein weiterer Wagen in das Begleitfahrzeug gekracht. Zwei Insassen in dem Auto seien durch den heftigen Aufprall schwer verletzt worden und mussten dem Bericht zufolge mit zwei Rettungshubschraubern in ein Krankenhaus transportiert werden.



Die Polizei bestätigte die Informationen in dem Bericht zu den verletzten Menschen bisher nicht. Die Autobahn wurde zunächst gesperrt.