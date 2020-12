Sagt alle Gottesdienste ab!

Kontra

Zu Weihnachten Verantwortung übernehmen

Man muss nicht groß drumrum reden: Natürlich können Kirchen an Weihnachten zu Superspreader-Orten werden. Wenn gesungen wird, die Kirchen zu voll sind und kein Abstand gehalten wird. Genau deshalb haben die beiden großen Konfessionen sich seit Wochen Gedanken gemacht, wie Weihnachten in diesem Jahr gefeiert werden kann. Ohne Anmeldung für die wenigen festen Plätze in den Gotteshäusern wird es dieses Jahr nicht gehen, viele Menschen werden zu Hause Gottesdienste live verfolgen müssen.

Wer jetzt fordert, alle Kirchen sollten einfach auf die Weihnachtsgottesdienste vor Ort verzichten, denkt nicht an die Menschen. Vor allem Alleinstehende und hilfsbedürftige Menschen haben in der Pandemie gelitten. Vielen Gläubigen gibt der Weihnachtsgottesdienst wichtigen Halt und Trost in dieser schwierigen Zeit. Die Kirchenbank ist der wichtigste Ort, er ist nicht ersetzbar durch einen Livestream. Gerade, wer keine Familie zum Feiern hat, findet hier ein Stück Hoffnung, Ruhe und Rückzugsmöglichkeit.

Weihnachten ist nach Ostern das wichtigste Ereignis des Jahres. Wir haben im vergangenen Jahr gelernt, wie wir mit Hygieneregeln solche Veranstaltungen organisieren. Es sollte uns wichtig genug sein, das zu schaffen. Menschen nicht einsam zurückzulassen ist jetzt eine der wichtigsten Aufgaben. Wer das kirchliche Weihnachten streichen will, der kapituliert vor der Herausforderung, die uns diese Krise stellt.

Wir müssen Verantwortung übernehmen. Das bedeutet auch, sich um die Menschen kümmern, die Weihnachten brauchen.