So haben sich Europas größte Corona-Hotspots verändert

Kurven zeigen Trendwende: In welchen Ländern Europas die Corona-Neuinfektionen zurückgegangen sind und wo sich die Zahlen derzeit dramatisch verändern. (Quelle: t-online)

Animation zeigt: So stark haben sich Europas Corona-Hotspots verändert

Europa steckt noch immer tief in der Corona-Krise. Seit Jahresbeginn ist die Lage in einem Gebiet besonders dramatisch. In anderen Hotspots hingegen gibt es Erfolge zu vermelden.

Neueste Daten zu Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Europa zeigen eine Trendwende für einige Regionen. Obwohl in Großbritannien mit etwa 3,7 Millionen Fällen bisher die meisten Infektionen nachgewiesen wurden, schneidet das Land im europaweiten Vergleich demnach nicht mehr am schlechtesten ab. Deutschland und direkte Nachbarländer kämpfen zwar weiter gegen die zweite Corona-Welle, wie Datenanimationen im Zeitraffer zeigen. Doch es zeichnen sich auch überraschend positive Entwicklungen ab.

Wie sich die größten Corona-Hotspots verschoben haben, wie genau sich die Corona-Lage europaweit teilweise auch zum Positiven verändert hat und wie Deutschland im Vergleich zu Europas größten Corona-Hotspots dasteht, sehen Sie oben im Video. Sie finden das Video auch hier.