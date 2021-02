Kontrolle verloren

Frau rast mit Auto in Wohnzimmer – hoher Schaden

28.02.2021, 13:47 Uhr | dpa

Blaulicht (Symbolbild): Eine Frau ist in Neuffen in Baden-Württemberg mit ihrem Wagen in ein Wohnhaus gekracht. (Quelle: Wedel/Kirchner-Media/imago images)

Eine 48-Jährige hat in Baden-Württemberg die Kontrolle über ihr Auto verloren und ist durch eine Hausmauer gekracht. Der Wagen kam erst in einem Wohnzimmer zum Stehen.

Bei einem Unfall in Neuffen in Baden-Württemberg ist eine Frau mit ihrem Auto in ein Wohnzimmer gekracht. Wie die Polizei mitteilte, verlor die 48-Jährige am Sonntagvormittag die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie streifte einen anderen Wagen, überfuhr den Gehweg und krachte ungebremst in eine Hausmauer.



Das Auto kam mit der Motorhaube im Wohnzimmer zum Stehen. Die beiden Bewohner hielten sich gerade nicht in dem Zimmer auf und kamen mit dem Schrecken davon. Die Fahrerin wurde leicht verletzt, ihre beiden Mitfahrer blieben unverletzt.

Das Auto wurde von Feuerwehr geborgen und anschließend abgeschleppt. Zudem sicherte die Feuerwehr die Hausmauer. Der Schaden an beiden beteiligten Fahrzeugen beträgt etwa 30.000 Euro, der Schaden an dem Einfamilienhaus liegt zwischen 50.000 und 100.000 Euro.