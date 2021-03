Beliebteste Reiseziele der Deutschen

Im Lockdown sehnen sich viele nach einer Reise in die Ferne. Impfungen nähren die Hoffnung auf Sommerurlaub. Die beliebtesten Urlaubsziele der Deutschen bieten sich derzeit aber nicht dafür an.

Im Lockdown sehnen sich viele nach einer Reise in die Ferne. Impfungen nähren die Hoffnung auf Sommerurlaub. So ist die Corona-Lage in den beliebtesten Reisezielen der Deutschen.

Beim nächsten Corona-Gipfel im Kanzleramt am Mittwoch geht es auch um eine mögliche Perspektive für den Osterurlaub in Deutschland. Ein Spaziergang im nahe gelegenen Park, der gewohnte Weg in den nächsten Supermarkt – das ist für viele in Deutschland gerade die einzige Flucht aus der sozialen Isolation im Corona-Lockdown.

Die Impfstoffe gegen das Virus machen Hoffnung auf ein Ende diverser Einschränkungen – und den Sommerurlaub. Daten zeigen, wie Deutschland im Vergleich mit den beliebtesten Urlaubsländern der Deutschen dasteht und wo in Europa positive und negative Trends erkennbar sind. Scheinen Urlaubsreisen außerhalb von Deutschland mittelfristig möglich?

Welcher auffällige Trend sich derzeit in diversen Urlaubsregionen zeigt und welche Länder in Europa als gutes Reiseziel in Frage kommen könnten, sehen Sie hier oder im Video oben.