200 Schiffe im Mega-Stau

Bergung von Containerschiff im Suezkanal unterbrochen

27.03.2021, 01:41 Uhr | rtr

Trotz des langen Staus im Suez-Kanal sind die Bergungsarbeiten am Containerschiff "Ever Given" in der Nacht zum Samstag unterbrochen worden. Noch immer warten über 200 Schiffe auf die Weiterfahrt.

Die Bergungsarbeiten rund um das im Suezkanal auf Grund gelaufene Containerschiff "Ever Given" wurden am späten Freitagabend (Ortszeit) unterbrochen und sollen erst am Samstag wieder aufgenommen werden.



Ein erneuter Versuch, das Schiff aus seiner festgefahrenen Lage zu befreien, war gescheitert, teilte am Freitag die Gesellschaft Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) in Singapur mit, die für das technische Management des Containerschiffs verantwortlich ist. Zwei weitere Schlepper werden demnach bis Sonntag im Suez-Kanal erwartet, um bei der Bergung zu helfen. Die "Suez Canal Authority" (SCA), die Eigentümer, Verwalter und Betreiber des Kanals ist, war für eine Stellungnahme bisher nicht erreichbar.



US-Armee will helfen

Angesichts der anhaltenden Blockade des Suez-Kanals durch ein auf Grund gelaufenes riesiges Containerschiff hat die US-Armee ihre Hilfe angeboten. "Im Rahmen unseres aktiven diplomatischen Dialogs mit Ägypten haben wir den ägyptischen Behörden US-Hilfe bei der Wiederöffnung des Kanals angeboten", teilte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, am Freitag in Washington mit. Ein Expertenteam der US-Marine könnte schnell zum Suez-Kanal entsandt werden.

Die Gespräche mit Kairo über eine Unterstützung durch die USA dauerten noch an, fügte Pskai hinzu. Der Sprecher des US-Zentralkommandos, Bill Urban, erklärte, die Marine-Experten stünden im Falle einer Anfrage aus Ägypten bereit. Eine zentrale Aufgabe des für den Nahen Osten zuständigen Zentralkommandos ist der Schutz der Handelsschiffe in der Region.

Zuletzt wurde versucht, mit Baggern 20.000 Kubikmeter Sand vom Bug des Schiffes zu entfernen und es somit zu befreien. Die 400 Meter lange "Ever Given" war am Dienstag wegen starker Winde auf Grund gelaufen. Bis zum späten Freitagnachmittag stauten sich deswegen mehr als 200 Schiffe auf beiden Seiten des Kanals, einer der wichtigsten Wasserstraßen der Welt.