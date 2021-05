Unfall in Bayern

44-Jähriger klettert in Betonmischer und stirbt

04.05.2021, 10:06 Uhr | dpa

Furchtbarer Arbeitsunfall in Mittelfranken: Ein Mann versuchte, einen Betonmischer zu reinigen. Wenig später ist er tot. Die Polizei geht von einem Versehen aus.

Im mittelfränkischen Herzogenaurach (Landkreis Erlangen-Höchstadt) ist ein 44 Jahre alter Mann bei einem Betriebsunfall gestorben.

Der Mann reinigte eine Mischmaschine für Beton und stieg hierfür in die Öffnung des Geräts. Das Gerät setzt sich kurz darauf unerwartet in Betrieb, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Trotz sofort alarmierter Rettungskräfte habe ein Notarzt nach der Befreiung des Mannes nur noch dessen Tod feststellen können.

Die Polizei ermittelt zum Hergang des Unfalls am Montagabend. Ein Fremdverschulden werde zunächst ausgeschlossen. Die Polizei geht davon aus, dass ein Bedienungsfehler des Opfers zu dem Unfall im Gewerbegebiet führte.