Mindestens 20 Tote

Gaslaster explodiert im Norden Libanons

15.08.2021, 03:31 Uhr | AFP, t-online, wan

Ein libanesisches Feuerwehrfahrzeug im Einsatz (Symbolbild). Bei einem Unfall mit einem Tanklaster gab es am Sonntag viele Tote. (Quelle: imago images)

Ein Gastanker-Unglück hat im Libanon 20 Menschenleben gekostet. Das Fahrzeug war aus bislang unbekannten Gründen explodiert. Mindestens sieben Menschen wurden verletzt.

Bei einem Unfall eines Lastwagens, der offenbar Gas transportierte, sind im Norden Libanons in der Nacht zum Sonntag mindestens 20 Menschen getötet worden. Es soll sieben Verletzte gegeben haben. Nach Angaben des örtlichen Roten Kreuzes ist das Fahrzeug explodiert.





In den sozialen Medien geteiltes Filmmaterial zeigte mehrere Krankenwagen, die Brandopfer der Explosion in Tleil in Krankenhäuser im Bezirk transportierten.

Nach Angaben des Roten Kreuzes waren mehrere Rettungszüge im Einsatz. "Unsere Teams arbeiten daran, die Verwundeten und Leichen in Krankenhäuser in der Umgebung zu transportieren", teilte das libanesische Rote Kreuz auf Twitter mit.

Im Juli vergangenen Jahres hatte die Explosion hunderter Tonnen falsch gelagerten Ammoniumnitrats im Hafen von Beirut ganze Viertel der libanesischen Hauptstadt zerstört und 214 Menschen getötet.