Rekordinzidenzen und Virusfrust

Im Video: Hier entlädt sich die Corona-Wut in Europa

In ganz Europa gab es am Wochenende Demonstrationen gegen die Corona-Beschränkungen. In Brüssel arteten die Proteste in Gewalt aus – über der Stadt hingen die Rauchschwaden, wie Aufnahmen zeigen.

Neue Maßnahmen gegen das Coronavirus lassen die Gegner der Verordnungen erneut lauter werden: In ganz Europa demonstrierten Zehntausende – unter ihnen auch viele Rechtsextreme.

In der belgischen Hauptstadt beispielsweise gingen rund 35.000 Menschen auf die Straße, um ihre Corona-Wut öffentlich zu zeigen. Während der Kundgebungen kam es daher zu massiven Ausschreitungen.

Im Video ist zu sehen, wie der Protest eskaliert. Die Aufnahmen können Sie hier oder oben im Artikel sehen.