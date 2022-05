Gesundheit Mehrheit der Erwachsenen in Europa hat ├ťbergewicht Von dpa 03.05.2022 - 15:07 Uhr Lesedauer: 3 Min. F├╝r die WHO Europa gelten Menschen ab einem Body Mass Index von 25 als ├╝bergewichtig, ab 30 sprechen die Experten von Fettleibigkeit. (Quelle: Lino Mirgeler/dpa)

Kopenhagen (dpa) - Mehr als die H├Ąlfte der Erwachsenen in Europa ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO ├╝bergewichtig. 59 Prozent der Erwachsenen in der europ├Ąischen WHO-Region lebten demnach mit ├ťbergewicht oder Fettleibigkeit.

Der Anteil bei den M├Ąnnern sei h├Âher (63 Prozent) als bei den Frauen (54 Prozent), schreibt die WHO Europa in ihrem am Dienstag vorgestellten Europ├Ąischen Fettleibigkeitsbericht 2022. Bei Jungen im Alter von sieben bis neun Jahren seien es 29 Prozent, bei M├Ądchen desselben Alters 27 Prozent, bei Jugendlichen insgesamt 25 Prozent. Das sind deutlich h├Âhere Werte als bei Kleinkindern im Alter von unter f├╝nf Jahren (8 Prozent).

Die Raten von ├ťbergewicht und Fettleibigkeit h├Ątten in der gesamten WHO-Region Europa "epidemische Ausma├če" erreicht, die Tendenz sei bei Erwachsenen wie bei Kindern und Jugendlichen weiter steigend, so die in Kopenhagen ans├Ąssige Organisation. Keines der 53 L├Ąnder dieser Region sei derzeit auf dem Weg, das Ziel zu erreichen, den Anstieg bei der Fettleibigkeit bis 2025 zu stoppen. Die Verbreitung unter Erwachsenen sei nur auf den amerikanischen Kontinenten noch h├Âher.

"Fettleibigkeit kennt keine Grenzen", erkl├Ąrte WHO-Regionaldirektor Hans Kluge. Die L├Ąnder der Region seien unheimlich vielf├Ąltig, doch jedes davon m├╝sse zu einem gewissen Grad mit seinen Herausforderungen fertig werden. Die WHO z├Ąhlt neben der EU unter anderem auch die T├╝rkei, Russland, die Ukraine und weitere ├Âstlich gelegene Staaten bis hin nach Zentralasien zu ihrer Region Europa.