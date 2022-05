Aktualisiert am 03.05.2022 - 17:16 Uhr

BraunbÀr in Oberbayern gesichtet

Garmisch-Partenkirchen (dpa) - Seltener Besuch in Oberbayern: Ein BraunbÀr ist im Landkreis Garmisch-Partenkirchen in eine Fotofalle getappt.

Die Aufnahme der Wildtierkamera stammt vom Samstag, wie ein Sprecher des Bayerischen Landesamtes fĂŒr Umwelt in Augsburg am Dienstag sagte. Weitere aktuelle Sichtungen seien noch nicht bekannt. Auch sonst weiß man noch sehr wenig ĂŒber das Tier. Im Unterschied zu seinem Artgenossen Bruno, der als "ProblembĂ€r" deutschlandweit bekannt wurde und im Sommer 2006 abgeschossen wurde, verhĂ€lt sich der aktuelle BraunbĂ€r bislang völlig unauffĂ€llig.

"Es ist nicht so, dass es irgendeine schwierige Situation gab, er ist halt nur jetzt von der Kamera fotografiert worden. Von daher gibt es keinen Grund, in irgendeiner Form aktiv zu werden", sagte der Sprecher des Landesamtes.

Das letzte Mal war im FrĂŒhjahr 2020 ein BraunbĂ€r in Bayern unterwegs gewesen. Gleich mehrfach konnten damals im Winterhalbjahr im Gebiet zwischen Reutte im österreichischen Tirol und dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen entsprechende Hinweise bestĂ€tigt werden. Ob es sich am Wochenende nun um dasselbe Tier gehandelt hat, ist unklar.

"Es ist ein sehr unscharfes Bild, eine Nachtaufnahme, da kann man keine Angaben zu Alter, Individuum oder Geschlecht machen", beschrieb der Sprecher das Foto. Allerdings streifen nach Angaben des Landesamtes normalerweise nur junge MĂ€nnchen auf der Suche nach einem Weibchen teils sehr weit umher - die nĂ€chste BraunbĂ€ren-Population befindet sich rund 120 Kilometer von Bayern entfernt im italienischen Trentino. Finden sie in der Ferne jedoch keine Partnerin, kehren sie in der Regel in ihre Heimat zurĂŒck.