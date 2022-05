Aktualisiert am 11.05.2022 - 17:02 Uhr

BrĂŒssel (dpa) - Im Kampf gegen den sexuellen Missbrauch von Kindern könnte das Internet kĂŒnftig deutlich stĂ€rker durchleuchtet werden. Wie aus einem am Mittwoch vorgestellten Gesetzentwurf hervorgeht, könnten Anbieter wie Google oder Facebook verpflichtet werden, ihre Dienste mithilfe von Software nach entsprechenden Darstellungen zu durchsuchen.

Zudem soll ein EU-Zentrum eingerichtet werden, das unter anderem entsprechende Technologie bereitstellen soll. "Wir werden euch finden", sagte die EU-Innenkommissarin Ylva Johansson an StraftÀter gerichtet.

Die TĂ€ter seien oft Menschen, denen das Kind vertraue, so Johansson. "Und diese Verbrechen bleiben sehr oft im Dunkeln, bis der TĂ€ter sie online veröffentlicht." Erst die Fotos und Videos ermöglichten hĂ€ufig die Strafverfolgung. Dass die Abbildungen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs immer öfter ihren Weg ins Netz fĂ€nden, liege auch an der Austauschkultur der Kriminellen. Um Kinderpornografie von anderen TĂ€tern zu bekommen, könne eine Voraussetzung sein, selbst eine Vergewaltigung eines Kindes per Livestream zu ĂŒbertragen.